Árvore cai e mata piloto em Coimbra

Gustavo Inácio da Silva ambicionava ser um dos melhores pilotos de motocrosse no Brasil mas faltavam-lhe os recursos económicos. Decidiu então emigrar e veio para Portugal a 12 de dezembro passado.Instalou-se em Cantanhede, e desde 19 de março passou a contar com a companhia da mulher e filha de um ano. Gustavo morreu sábado, após ter sido atingido por uma árvore em Coimbra. Tinha 26 anos.Segundo oapurou, o acidente teve lugar em São Martinho do Bispo, junto ao Hospital dos Covões. A vítima estaria a trabalhar com mais três colegas quando uma das árvores se partiu. Gustavo foi atingido na cabeça, caiu ao chão, e o óbito acabou por ser declarado à chegada das equipas de socorro.A aventura desta família em Portugal resultou assim em tragédia. O corpo do jovem brasileiro deverá ser trasladado nos próximos dias para Mato Grosso do Sul, no Brasil, de onde a vítima é natural, isto de acordo com a imprensa brasileira.Gustavo Silva casou no Brasil há quatro anos, a 12 de junho de 2015. O piloto de motocrosse foi pai pela primeira vez no ano passado.Para custear a vinda para Portugal, Gustavo vendeu a moto no Brasil. Era campeão estadual de motocrosse e ambicionava competir a nível nacional.Num dos últimos telefonemas para a família, Gustavo terá dito que queria começar a trabalhar como camionista, mas que lhe faltavam documentos.Gustavo confidenciou que estava arrependido de se ter mudado e que ganhar dinheiro em Portugal era uma "ilusão".