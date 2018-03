Eucalipto tombou sobre mesas de parque de merendas.

11:21

Um eucalipto de grandes dimensões caiu na madrugada deste sábado no parque da Quinta das Conchas, na freguesia do Lumiar, em Lisboa.A árvore tombou sobre várias mesas para piqueniques que existem num dos parques mais frequentados de Lisboa, mas não há registo de haver pessoas feridas.O acidente terá acontecido durante a noite. Esta manhã, decorriam no local trabalhos de corte da árvore.