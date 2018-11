Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Árvore derruba poste e mata operário da EDP

José Martins, de 48 anos, estava a realizar trabalhos de eletricidade quando foi atingido.

Por José Eduardo Cação | 09:44

José Martins, de 48 anos, morreu após ter sido atingido esta quarta-feira de manhã por um poste de eletricidade junto à EN104, em Maganha, na zona de Santiago de Bougado, Trofa.



O operário da EDP, que deixa mulher e dois filhos menores, efetuava trabalhos de eletricidade. Ainda foi assistido no local, mas acabou por não resistir aos graves ferimentos.



Segundo a EDP, a origem do derrube do poste esteve na queda de uma árvore durante os trabalhos de limpeza de uma faixa de contenção florestal feitos no mesmo local.



"Hoje (ontem), por voltas das 10h00 da manhã, na zona da Trofa, e na sequência de abate de árvores realizado por operador ao serviço da Câmara Municipal, uma das árvores caiu inadvertidamente para cima da rede de distribuição de energia, fazendo derrubar 3 postes, tendo um atingindo mortalmente um colaborador da EDP ", lê-se no comunicado da empresa.



O homem, natural de Ermida, Santo Tirso, estava acompanhado por outros dois funcionários da empresa energética, que ficaram em choque com a situação e necessitaram de ser assistidos por uma equipa de psicólogos do INEM.



Em Ermida, a notícia deixou a população em choque. "Já passou por tanto na vida e agora que tudo corria bem foi acontecer isto. Conhecia-o bem, costumava cá vir ao café comer um cahorro e todos gostavam dele", disse Joaquim Pereira, proprietário do café Pereira.



A vítima foi levada para autópsia no IML de Guimarães.