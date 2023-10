Uma árvore tombou sobre cabos de eletricidade ou telecomunicações, esta tarde, na rua da Fábrica, na zona de Quebrantões, em Vila Nova de Gaia.O alerta foi dado às 13h14. Os Sapadores de Gaia estão no local e já realizaram o corte de alguns ramos que estavam sobre os cabos. As operações obrigaram ao corte do trânsito nos dois sentidos.A Polícia Municipal de Gaia também está no local.