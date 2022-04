Depois de mais de um ano sob investigação, João Loureiro foi descartado de qualquer envolvimento no negócio da droga mas confessa-se " muito surpreendido" com a detenção do "amigo" há mais de uma década Rowles Magalhães e da ex-namorada, Nelma Kodama, detida no hotel Ritz em Lisboa, esta semana.

Não perca as duas entrevistas exclusivas após o desmantelamento da rede de narcotráfico que usava jatos privados portugueses para colocar cocaína em Portugal na Investigação Sábado