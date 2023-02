O fogo começou depois das 21h00 de sábado e em poucos minutos destruiu por completo a casa onde uma idosa, de 81 anos e cega, vivia com a filha, em Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira. No momento do fogo, só estava na habitação a moradora mais nova, com cerca de 50 anos. Conseguiu sair sozinha, mas teve de ser assistida no hospital.









