As perguntas incómodas de Carlos Alexandre sobre Tancos: Juiz pergunta a Costa se sabia da mentira

As últimas 50 perguntas elaboradas por Carlos Alexandre são claramente as mais incómodas. O juiz que preside à instrução do processo de Tancos quer saber se o primeiro-ministro estava a par da encenação. E se revelou pormenores a Marcelo Rebelo de Sousa, se lhe contou que tudo tinha sido combinado com os assaltantes para fazer crer que a investigação da Polícia Judiciária Militar tinha sido um êxito.

O ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />