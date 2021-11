"Estava deitada na cama e a minha sobrinha disse-me para me levantar depressa. Era 01h00 e os bombeiros estavam a bater às portas. As pessoas estavam todas a gritar e a sair pelo prédio fora." O relato é de Maria Júlia, moradora do prédio onde, ontem de madrugada, um incêndio causou a morte a uma mulher, de 83 anos, em São Domingos de Benfica, Lisboa.