ASAE abre processo a empresa gestora de plataformas de 'crowdfunding'

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) abriu um processo de contraordenação contra a entidade gestora de uma das plataformas de 'crowdfunding' por causa de uma campanha de apoio a uma organização de âmbito formativo e digital.

Numa resposta enviada à agência Lusa, a ASAE explica que desenvolveu uma ação de inspeção junto das quatro plataformas eletrónicas de financiamento colaborativo que estavam ativas no início do ano - PPL, Novobancocrowdfunding, Boaboa e Crowdfunding -, selecionando oito campanhas "de maior relevo".

Entre as campanhas analisadas estão as promovidas pelos enfermeiros através da PPL para financiar duas greves nos blocos operatórios, que decorreram entre 22 de novembro e 31 de dezembro de 2018 e em fevereiro deste ano. No total, os enfermeiros angariaram mais de 720 mil euros.