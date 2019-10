ASAE alerta para atuação de falso inspetor em estabelecimentos de restauração

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) alertou hoje para a prática de burla efetuada por um homem que se faz passar por inspetor da autoridade em estabelecimentos de restauração e bebidas no distrito de Lisboa.Em comunicado, a ASAE adianta já ter recebido várias ocorrências no distrito de Lisboa."O contacto do falso inspetor por norma é efetuado, via telefónica, no sentido de intimidar solicitando transferência bancária imediata de um determinado valor para pagamento de uma falsa coima", refere a ASAE na nota.Por isso, a ASAE chama a atenção para o facto de que "em nenhuma situação, os inspetores fazem qualquer tipo de contacto direto com os operadores económicos para o pagamento de coimas".A Autoridade esclarece que todos os procedimentos são feitos pelas vias normais e legais.Por isso, "os operadores económicos não devem atender a qualquer pedido por parte de qualquer suposto inspetor que efetue as solicitações anteriormente descritas, antes pelo contrário, devem de imediato contactar a força policial da zona no sentido de viabilizar a detenção em flagrante daqueles que indevidamente se façam passar por agentes da autoridade usurpando as suas funções".