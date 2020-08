ASAE apreende 4.500 máscaras contrafeitas no norte do País

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou esta quinta-feira que apreendeu cerca de 4.500 máscaras contrafeitas em Vila do Conde e no centro do Porto.

Em comunicado, a ASAE refere que foram apreendidas 4.469 máscaras, no valor aproximado de quase 4.500 euros, tendo em conta o valor de mercado.

As máscaras sociais tinham ilegitimamente marcas registadas, sobretudo ligadas ao design de moda e desportivas, violando os direitos protegidos de propriedade industrial.

Além das máscaras, foram também apreendidos outros artigos têxteis, marroquinaria e acessórios, por fortes suspeitas de serem falsificados.

As ações de combate à contrafação realizaram-se num armazém grossista e num estabelecimento retalhista e terminaram com a abertura de dois processos-crime.

A operação da ASAE foi desenvolvida através da sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal.