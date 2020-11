A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu, nas últimas semanas, 288 mil artigos contrafeitos, sobretudo no Norte, no valor de 1,5 milhões de euros.





Em comunicado, a ASAE refere que realizou, nas últimas semanas, oito ações de fiscalização no âmbito do combate à contrafação, dirigidas a alvos específicos, focando a sua atuação nos concelhos de Matosinhos, Fafe, Esposende, Santarém, Vila do Conde e Vizela.