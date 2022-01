A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu, em Leiria, 426 mil ovos prontos a entrar no mercado e que não se encontravam nas condições legais.





A apreensão aconteceu em centros de classificação e embalamento de ovos no concelho de Leiria e foi resultado de uma ação inspetiva levada a cabo pela unidade operacional de Coimbra da ASAE. Foi instaurado um processo de contraordenação por colocação no mercado ovos sem a marca de identificação e por falta de indicações obrigatórias no transporte do produto. Os ovos estão avaliados em 33 600 euros.