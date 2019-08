ASAE apreende 7.000 artigos em combate à contrafação no Facebook

A ASAE apreendeu em Castelo de Paiva e Coimbra mais de sete mil artigos desportivos contrafeitos, no valor de 62 mil euros, numa ação contra produtos contrafeitos vendidos através do Facebook e 'websites'.A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou este sábado, em comunicado, ter concretizado a operação através da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UNIIC), no âmbito do cumprimento de dois mandados de busca, um a uma residência e outro a um apartado dos CTT."Como resultado das diligências realizadas foram apreendidos 7.123 artigos desportivos contrafeitos, equipamento eletrónico diverso designadamente um PC, um 'tablet', um telemóvel, uma impressora, um leitor código barras, cerca de 34 mil euros em numerário, nove cheques no valor global de 550 euros, uma soqueira e uma planta de canábis com o peso bruto de 32g", lê-se na nota da ASAE.