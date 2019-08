A ASAE apreendeu em Castelo de Paiva e Coimbra mais de sete mil artigos desportivos contrafeitos, no valor de 62 mil euros, numa ação contra produtos contrafeitos vendidos através do Facebook e ‘websites’.



Realizaram-se buscas a uma residência e a um apartado dos CTT. Além dos artigos desportivos foram apreendidos também equipamento eletrónico diverso, 34 mil € em numerário, nove cheques no valor global de 550 €, uma soqueira e uma planta de canábis.

