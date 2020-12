ASAE apreende cerca de 100 botijas de gás em Santarém

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu cerca de 100 botijas de gás butano/propano com gás de petróleo liquefeito (GPL) na sequência de uma investigação por suspeita de crime de fraude sobre mercadorias no concelho de Santarém.

Hoje, em comunicado, a ASAE adianta que as apreensões ocorreram no cumprimento de mandados de busca (domiciliários e não domiciliários), na freguesia de Alcanede.

"Na sequência da ação, confirmou-se a recolha de indícios da prática de fraude no enchimento e na comercialização de botijas de gás butano/propano com gás GPL", é referido.



De acordo com a ASAE, detetou-se também que não estavam cumpridos os procedimentos necessários face ao risco associado ao manuseamento e ao armazenamento do produto em causa.



Durante a ação foram apreendidas cerca de cem botijas de gás de capacidades diversas (45 quilos, 13 quilos e dois quilos) e os respetivos adaptadores, cinco 'pen drives' e documentação variada, num valor total aproximado de 3.400 euros. A ação contou com a colaboração da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE).