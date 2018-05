Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ASAE apreende material de pesca contrafeito em Vila Nova de Gaia

Vendas ilegais foram detetadas nas redes sociais.

16:00

A ASAE apreendeu artigos de pesca que "imitavam modelos registados e legalmente protegidos" em Vila Nova de Gaia.



O material contrafeito foi apreendido através de cinco mandados de busca executados em Vila Nova de Gaia mas estava à venda online.



Em comunicado, a ASAE explica que tudo começou com uma queixa feita há seis meses e que desencadeou uma investigação a vendas detetadas nas redes sociais e num site direcionado para amantes da pesca.



As autoridades conseguiram perceber qual era o local de produção dos artigos, que seguiam desse local para vários pontos do país, vendidos na Internet. Durante a operação foram recuperados "135 cabeçotes, 235 corpos em vinil, 32 moldes, 4 maquetes, diversas tintas para coloração do vinil, entre outros artigos que compunham o laboratório de produção usado pelo arguido para recriar os modelos originais".



Para além do material de pesca, foi ainda apreendido um computador, sendo que o total do material apreendido ultrapassou os seis mil euros.