ASAE apreende quatro toneladas de carne estragada em Viseu

Apreensão de carne de suíno, enchidos e tripas, tinha um valor estimado em cerca de dez mil euros,

11:24

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu cerca de quatro toneladas de carne imprópria para consumo numa unidade industrial da zona de Tarouca, no distrito de Viseu, foi este sábado anunciado.



A apreensão de carne de suíno, enchidos e tripas, com um valor estimado em cerca de dez mil euros, foi feita na sequência de uma ação de fiscalização numa "indústria de produção de produtos à base de carne e entreposto frigorífico", afirma a ASAE, numa nota enviada este sábado à agência Lusa.



Em resultado da ação foi ainda "determinada a suspensão parcial da atividade" da empresa, designadamente de "quatro câmaras de congelação, por incumprimento grave dos requisitos gerais e específicos de higiene", acrescenta, na mesma nota, aquela entidade.



No âmbito da mesma fiscalização, foi também "instaurado processo-crime por comercialização de produtos anormais avariados" e foi ainda instaurado um "processo de contraordenação por incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene e falta de rastreabilidade".



Entre as anomalias registadas, a ASAE refere "concentração excessiva de gelo no equipamento de refrigeração, devido ao incorreto funcionamento da câmara de congelação" e "presença de ferrugem e sujidade na câmara de refrigeração".



Os inspetores também detetaram "carne congelada com sinais de queimaduras, desidratação e alteração de coloração e acumulação de cristais de gelo", adianta a ASAE, indicando que a ação foi desenvolvida pela Unidade Regional do Norte (Unidade de Mirandela) deste órgão policial.