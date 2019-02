Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ASAE apreende sete toneladas de carne e derivados impróprios para consumo

Ação feita pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica aconteceu em Mirandela, Bragança.

Por Lusa | 10:34

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou este sábado a apreensão de 12,5 toneladas de carne e derivados, sete das quais impróprias para consumo, no concelho de Mirandela, no distrito de Bragança.



"Como resultado das ações foram apreendidas 12,5 toneladas de produtos cárneos, congelados e refrigerados bem como enchidos, num montante global de 34 mil euros", explica a ASAE, em comunicado.



Esta Autoridade determinou ainda a suspensão de atividade de um dos estabelecimentos por falta de licenciamento, ausência de Número de Controlo Veterinário (NCV) e incumprimento dos requisitos de higiene.



A ASAE instaurou também dois processos-crime por comercialização de produtos anormais avariados e um processo de contraordenação por falta de requisitos e rastreabilidade em géneros alimentícios.



A ação de fiscalização esteve a cargo da Unidade Regional do Norte - Mirandela, na sequência de uma investigação que decorria há vários meses, e teve como alvos um entreposto frigorífico no concelho de Mirandela e uma indústria de enchidos.