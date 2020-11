ASAE apreendeu 228.000 artigos contrafeitos no valor de um milhão e meio de euros

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu, nas últimas semanas, 288.000 artigos contrafeitos, sobretudo no norte de Portugal, no valor de 1,5 milhões de euros, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a ASAE refere que realizou, nas últimas semanas, oito ações de fiscalização no âmbito do combate à contrafação, dirigidas a alvos específicos, focando a sua atuação nos concelhos de Matosinhos, Fafe, Esposende, Santarém, Vila do Conde e Vizela.

Destas ações resultou o cumprimento de seis mandados de busca (domiciliários e não domiciliários), tendo sido apreendidos cerca de 288.000 artigos, designadamente, vestuário, máscaras, óculos de sol, relógios, perfumes, diversos artigos de marroquinaria, etiquetas (cartonadas e têxteis) e botões com marcas apensas.

O valor dos artigos apreendidos totaliza aproximadamente o valor de 1.500.000,00 euros.

De acordo com a ASAE, os mandados foram executados no âmbito de quatro inquéritos que correm trâmites nas respetivas comarcas, tendo ainda sido instaurados cinco novos processos-crime por contrafação e venda ou ocultação de produtos contrafeitos.

Foram ainda constituídos quatro arguidos, alguns dos quais com histórico reincidente na prática de crime, tendo sido sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.