ASAE apreendeu mais de 10 mil gelados nas praias

Autoridade instaurou 75 processos de contraordenação e apreendeu produtos no valor de 18 mil euros.

Por Beatriz Ferreira | 11:49

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu mais de 18 mil euros em produtos alimentares junto de operadores económicos em áreas balneares.



O valor diz sobretudo respeito à apreensão de gelados e moluscos bivalves.



Segundo a ASAE, em 15 dias, entre a última semana de junho e a primeira semana de julho, foram apreendidas 10 482 unidades de gelados por uso indevido da menção "artesanal" ou pela falta de controlo do peso e das medidas.



A operação levou ainda à apreensão de 21 kg de moluscos bivalves vivos devido à inexistência de rastreabilidade da origem do produto.



Ao todo, foram fiscalizados 446 operadores económicos e instaurados 75 processos de contraordenação.



Entre as principais infrações constam o incumprimento das normas de segurança alimentar, a falta de licenciamento ou registo, assim como a falta ou incorreções da lista de preços e o desrespeito pela regulamentação das vendas com redução de preços.



Foram também registadas infrações pelo incumprimento dos requisitos de higiene, sobretudo por falta de limpeza.



Segundo sabe o CM, a ASAE tem já planeadas novas operações em áreas balneares pelo País durante este verão.