ASAE detém mais 7 pessoas por especulação de bilhetes para o concerto dos Coldplay

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve sete pessoas pela prática do crime de especulação de preços de bilhetes para os concertos da banda Coldplay, que se irá realizar esta semana na cidade de Coimbra. A informação foi avançada pela ASAE num comunicado enviado às redações esta segunda-feira.

De acordo com a ASAE, na semana passada decorreu uma operação que resultou na apreensão de 13 bilhetes que estavam a ser promovidos nas redes sociais por preços muito superiores ao valor oficial, com margens que oscilavam entre os 45 e os 160 euros.

No âmbito das diligências, sete indivíduos acabaram por ser detidos. Foram presentes a primeiro interrogatório e ficaram sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência. Os arguidos poderão pagar uma coima entre os 400 e os 600 euros se pretenderem ter a suspensão provisória do processo.

Há duas semanas, outras sete pessoas, incluindo um menor de idade, também foram detidas por especulação de preços de bilhetes para o concerto da banda britânica. As ações daquela força policial decorreram em Lisboa, Maia, Setúbal e Vila Nova de Gaia. Foram abertos cinco processos-crime

"A ASAE reforça o alerta aos consumidores que devem evitar a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um crime de Especulação, punido com pena de prisão de seis meses a três anos", pode ler-se no comunicado.

Os concertos dos Coldplay em Coimbra vão acontecer nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio. Os bilhetes para os concertos, com preços entre 65 e 150 euros, pelo menos esgotaram em poucas horas, após gerarem uma procura nunca vista em Portugal.