ASAE deteta 63 menores a beber álcool

Inspetores apanharam-nos a ingerir bebidas alcoólicas nos festivais de verão.

Por J.T. | 10:57

Inspetores da ASAE apanharam 63 menores a ingerir bebidas alcoólicas nos festivais de verão realizados em todo o País, entre junho e o presente mês.



Em várias operações, nos distritos de Viana do Castelo, Porto, Lisboa, Setúbal, Castelo Branco e Beja, a ASAE localizou menores, entre os 13 e os 17 anos, em infrações relacionadas com a lei do álcool.



Como consequência, foram instaurados autos de contraordenação.



Mas as fiscalizações que tiveram como alvo 518 operadores económicos tiveram outros resultados, nomeadamente a apreensão de 285 quilos de carne, no valor de 1425 euros, bem como a suspensão de atividade de um espaço por questões de higiene.