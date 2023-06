ASAE encerra alojamento local em Portalegre onde viviam 15 imigrantes sem condições

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) encerrou, esta quinta-feira, um alojamento local em Portalegre, onde moravam 15 imigrantes sem quaisquer condições.O alerta para uma rixa violenta, na passada sexta-feira, terá desencadeado a operação. A PSP foi acionada à data para responder à ocorrência e pode constatar a falta de condições de higiene no local.A ASAE foi posteriormente contactada, tendo sido programada uma operação para esta quinta-feira que culminou no encerramento da habitação.José Moreira, o chefe das Relações Públicas da PSP de Portalegre, disse aoque o alojamento estava legalizado, bem como as pessoas que nele residiam. O problema estaria mesmo no estado de conservação e na insalubridade que a casa apresentava."As condições não eram dignas", disse.Decorrem agora reuniões entre as autoridades e o município de Portalegre para encontrar uma solução para os migrantes desalojados.