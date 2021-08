ASAE encerra estabelecimento com mais de 400 clientes em Santiago do Cacém

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e a GNR encerraram, este sábado, um estabelecimento, em Santiago do Cacém, que funcionava sem licenciamento e em desrespeito das medidas da Covid-19. No local estavam mais de 400 clientes.Foi instaurado um processo-crime e apreendida uma aparelhagem sonora profissional, dotada de mesa misturadorade música, com amplificador e oito colunas de som, no valor total de cinco mil euros, segundo comunicado das autoridades.Por estarem a violar o dever de encerramento do estabelecimento bem como as regras de ocupação e lotação no âmbito das medidas importas pelo Governo para controlar a pandemia da Covid-19 foram aplicadas várias multas.