ASAE fecha ginásio em Portalegre que tinha controlo de entradas e vigilância contra as autoridades

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) encerrou um ginásio em Portalegre, que estava a funcionar em violação às regras do estado de emergência. A gerência do espaço mantinha mesmo mecanismos de controlo de entradas, e vigilância da presença policial.Segundo comunicado da ASAE, havia até o cuidado por parte dos proprietários do ginásio, de evitarem a emissão de sinais para o exterior que permitissem perceber que o ginásio estava aberto.Além do encerramento coercivo do ginásio, a ASAE identificou o proprietário e os seis clientes apanhados a exercitarem-se no interior. As sete pessoas foram ainda alvo de coimas.