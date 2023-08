A ASAE instaurou 34 processos de contraordenação a apoios de praia e bancas de venda ambulante de comida e bebidas, depois de fiscalizar 160 operadores, tendo apreendido 18 quilos de bivalves.A operação da ASAE realizou-se nas últimas semanas, a nível nacional, em praias do Litoral e do Interior do País, para garantir o cumprimento das normas de higiene e segurança alimentar.