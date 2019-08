Casos de brucelose levam à fiscalização da ASAE a fábrica de queijos

A ASAE realizou esta semana uma ação de fiscalização a um local não licenciado e não autorizado de fabrico de queijos, no concelho de Azambuja, após confirmação de doentes com brucelose pela autoridade de saúde, foi anunciado este sábado.A ação da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) foi realizada através da Unidade Regional do Sul, "após comunicação da Autoridade de Saúde de confirmação de doentes com patologia de brucelose", segundo um comunicado.Após investigações, a ASAE detetou o local "não licenciado e não autorizado", uma residência particular, onde os queijos eram fabricados tendo sido colhidas amostras de leite e queijo para realização de análises.No local, foi ainda detetada a presença de animais da espécie caprina "sem a devida colocação obrigatória de 'brinco de identificação', situação esta em desobediência com a notificação de sequestro e abate determinado anteriormente pela Direção-geral de Alimentação e Veterinária, (DGAV)."Neste processo foram ainda constituídos cinco indivíduos como arguidos e verificada a infração de maus tratos a animais domésticos (cães) pelo risco de propagação de doença, situação esta acompanhada também pela DGAV", lê-se no comunicado da ASAE.