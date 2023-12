ASAE interceta distribuidor ilegal de máquinas de jogo em Ferreira do Alentejo

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou, esta quarta-feira, que intercetou um distribuidor ilegal de máquinas de jogo e apreendeu material com um valor estimado de 11 mil euros, no concelho de Ferreira do Alentejo (Beja).

Em comunicado, a ASAE explica que, na passada semana, realizou uma operação de prevenção criminal, várias ações de inspeção direcionadas ao combate à exploração ilícita de jogos de fortuna ou azar naquele concelho alentejano, através da Unidade Regional do Sul -- Unidade Operacional de Évora.

No total foram fiscalizados "cinco operadores económicos", entre os quais "um distribuidor ilegal de máquinas de jogo", lê-se no comunicado.

A ASAE diz ter procedido tendo procedido a uma busca não domiciliária em viatura, com apreensão de 20 equipamentos destinados à prática de jogo ilegal, um aparelho tecnológico de sincronização e desenvolvimento digital de jogos 'online' e diversa documentação.

Além disso, nesta ação, foi apreendida uma arma ilegal de classe E e foram identificados dois indivíduos, contra os quais foi aberto um processo-crime por posse de arma proibida e exploração de jogos de fortuna ou azar fora dos locais legalmente autorizados.

A ASAE garante ainda que vai continuar a desenvolver ações de combate e repressão, em todo o território nacional, "ao flagelo do jogo ilícito e aos seus crimes conexos", combatendo e tentando minorar os problemas sociais daí decorrentes.