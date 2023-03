ASAE realiza hoje maior operação de fiscalização de sempre

O Secretário de estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, revelou que a ASAE vai realizar, esta quarta-feira, uma operação nacional de fiscalização no terreno em todo o país. A operação mobiliza 45 brigadas e 90 inspetores em todo o país e é a maior operação de fiscalização que a ASAE já realizou.Esta operação realiza-se no dia do mundial do consumidor e tem como objetivo fiscalizar os preços "para ver a especulação", para apurar o valor "que está na prateleira e o que se paga na caixa", disse Nuno Fazenda em entrevista à RTP3.