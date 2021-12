ASAE suspende 10 estabelecimentos entre restaurantes, bares e discotecas por não cumprimento das regras Covid

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) suspendeu dez estabelecimentos durante uma operação de fiscalização de restaurantes, bares e discotecas por não cumprimento das regras definidas no contexto da pandemia de covid-19, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a ASAE refere que a operação 'Outbreak - Fase II' decorreu durante a última noite, nas cidades de cidades de Porto, Viana do Castelo, Vila Real, Leiria, Aveiro, Castelo Branco, Lisboa, Cascais, Rio Maior, Tomar, Portalegre e Faro, envolvendo 60 inspetores.

Foi determinada a suspensão imediata de atividade de 10 estabelecimentos, por não cumprimento das regras definidas para o atual contexto de pandemia, tendo as ações contado com a colaboração da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública.



Segundo a nota, foram fiscalizados 99 operadores económicos, tendo sido instaurados 41 processos de contraordenação, 36 dos quais relacionados com incumprimento das regras estabelecidas em contexto de pandemia, incluindo 16 por falta de verificação, por parte dos responsáveis dos estabelecimentos, do certificado digital ou testes covid-19.



Foram igualmente instaurados 15 processos de contraordenação a clientes por falta de observância do dever de apresentação e posse de Certificado Digital covid-19 da União Europeia e cinco por falta do uso de máscara.