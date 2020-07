Asfixia a mãe até à morte, esconde o corpo em casa e confessa às autoridades 15 dias depois em Gaia

Uma mulher de 48 anos asfixiou a mãe até à morte há cerca de 15 dias e esta quinta-feira dirigiu-se à esquadra de Celofeita, no Porto, para confessar o crime.Segundo apurou o, a alegada homicida maltratava e agredia a mãe frequentemente ao longo de anos. A situação era conhecida pelos vizinhos que já haviam visto algumas nódoas negras no corpo da vítima, mas esta negava sempre os abusos da filha. A mulher, de 69 anos, perdoava sempre os ataques.O cadáver da vítima foi mantido na casa que ambas partilhavam em Vilar do Andorinho, Vila Nova de Gaia.O corpo foi retirado esta quinta-feira da habitação após a confissão da mulher.A homicida vai ser presente a tribunal esta sexta-feira para que lhe sejam aplicadas as medidas de coação.