Asfixia homem de 67 anos, rouba-lhe o carro e foge em Torres Vedras

Assassino encontrava-se no interior da residência da vítima.

Um homem de 53 anos matou outro de 67 anos em Torres Vedras. A vítima foi asfixiada dentro da própria residência e, posteriormente, o autor do crime fugiu dentro da viatura do homem.A informação é enviada através de comunicado da PJ que afirma que os motivos do homicida ainda estão por esclarecer.

"A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana de Vila Nova de Milfontes e a Polícia Marítima de Sines, procedeu à identificação, localização e posterior detenção de um homem com 53 anos de idade, indiciado pela prática de um crime de homicídio consumado e um crime de furto de uso de veículo.

Os factos foram cometidos na passada sexta-feira, no interior da residência do presumível autor, para onde a vítima, um homem com 67 anos, se tinha previamente deslocado para se encontrarem.

Por motivos ainda por esclarecer totalmente, o presumível autor provocou a morte da vítima através de asfixia, colocando-se em fuga, de seguida, na viatura desta, abandonando o corpo no local.

O detido vai ser presente hoje a primeiro interrogatório judicial, no qual será sujeito à aplicação das medidas de coação processual adequadas", lê-se no comunicado.