Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aspirantes à GNR pagam para curso sem data

Candidatos pagam 40,56 euros de inscrição, que não é devolvida, para integrarem uma bolsa de recrutamento.

Por Miguel Curado | 09:22

A GNR cobra 40,56 euros de inscrição a cada candidato que queira integrar a bolsa de recrutamento para um futuro curso de formação de guardas. Apesar do Ministério da Administração Interna ainda nem sequer ter anunciado nova formação, esta força de segurança já está a aceitar candidaturas e admite usar o dinheiro como receita.



O aviso da bolsa de recrutamento foi publicado no Diário da República de sexta-feira, sem menção ao número de vagas. Fonte oficial da GNR explica que "o pagamento de uma comparticipação para esta bolsa foi previsto pela portaria 19/2017". A GNR acrescenta ainda que a reserva de recrutamento tem uma duração legal de 18 meses, "período em que poderá servir de recurso para novo curso, e o dinheiro obtido é fonte de receita para a GNR".



Para a Associação de Sargentos da GNR, o aviso de constituição de reserva de recrutamento deve ter informação sobre a data de um concurso e o número de vagas". "No último curso de formação de guardas, cerca de 8 mil pessoas concorreram à bolsa de recrutamento. O lucro foi superior a 300 mil euros", conclui José Lopes, líder associativo.



Guarda estagiário agredido em Alenquer

Um guarda estagiário da GNR foi agredido este sábado por um jovem de 20 anos, quando o identificava em Ota, Alenquer. O ferido, com cerca de 25 anos, e dois guardas efetivos foram chamados para verificarem um conflito. No local, um jovem de 20 anos, cadastrado, deu dois murros no guarda estagiário, que ficou feridos, mas não precisou de hospitalização. O agressor foi detido pelos militares e notificado para ir a tribunal.