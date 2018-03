Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assalta banco três vezes com réplica de arma

Ladrão e comparsa são suspeitos de roubos armados em mais de dez bancos, farmácias e bombas de gasolina.

Por Liliana Rodrigues | 08:37

Em 47 dias assaltou pelo menos dez bancos no Porto e em Matosinhos, sempre à mão armada, usando uma peruca e óculos de sol. Por três vezes, apontou a réplica de arma de fogo aos mesmos funcionários do balcão do Millennium BCP, no Amial, Porto. Ao todo, conseguiu roubar mais de 15 mil euros, mas foi apanhado na terça-feira à tarde pelos inspetores da Polícia Judiciária, quando saía da farmácia Guarani, na rua Pedro Hispano, Porto, que tinha acabado de assaltar.



O ladrão - um desempregado de 34 anos e sem antecedentes criminais - atuava com um comparsa, já referenciado por assaltos armados, que também foi detido pela PJ do Porto, horas depois. É suspeito de ter efetuado, além dos assaltos armados a bancos, vários roubos em bombas de gasolina, farmácias e papelarias, no Porto, em Ermesinde, Gondomar e Paredes.



A dupla começou a fazer assaltos a 12 de janeiro, no Millennium do Amial, onde voltou nos dias 16 e 23 de fevereiro. Também conseguiu atacar três dependências do BPI, em Matosinhos e no Porto, além de um balcão do Novo Banco.



Na farmácia Guarani, o ladrão, de carapuço na cabeça e cara visível, apontou a arma e exigiu o dinheiro a uma das funcionárias. As duas colegas de balcão não se aperceberam do assalto.



Os ladrões, que usavam armas de plástico, são suspeitos de outros roubos em bancos e farmácias, pelo que a Judiciária continua a investigar.



São hoje presentes a um juiz para o primeiro interrogatório.