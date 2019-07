Assalta café em 40 segundos em Vila Nova de Famalicão

Quarenta segundos foram suficientes para que um ladrão assaltasse um café, esta segunda-feira de madrugada, na cidade de Vila Nova de Famalicão.O furto à máquina de tabaco foi filmado pela câmara de videovigilância, captando o momento em que o ladrão estroncou a porta do estabelecimento, localizado na travessa Ana Plácido.De capacete na cabeça e com uma ferramenta, conseguiu destruir a porta da máquina levando o moedeiro, com um valor ainda por apurar, e alguns maços de cigarros.Os danos provocados ainda estão a ser contabilizados. A PSP está a investigar.