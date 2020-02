Assalta casa de idoso e volta três dias depois

Forçou a porta de acesso a uma casa, em Águeda, e levou do interior uma televisão, um frigorífico e uma máquina de lavar.Três dias depois, o ladrão, de 29 anos, voltou à moradia, propriedade de um idoso, e apoderou-se de quatro cadeiras, uma mesa, duas mesinhas de cabeceira, um espelho e várias peças de roupa. Além deste duplo furto, o homem fez ainda mais sete assaltos - quatro a papelarias, de onde levou 257 raspadinhas. Foi condenado, em Aveiro, a cinco anos de prisão, pena suspensa.Os assaltos à moradia do idoso ocorreram a 13 e 16 de outubro de 2018, e renderam-lhe cerca de mil euros. Já o valor das raspadinhas, que furtava sempre em momentos de distração dos funcionários das papelarias, ascende a 736 euros.À lista de assaltos do arguido, soma-se ainda o furto de 470 euros, que estavam guardados numa bolsa no interior de um restaurante, e o roubo de um telemóvel, no valor de 50 euros - que pediu ‘emprestado’ a um homem na rua e a quem, desesperado, disse precisar de fazer uma chamada urgente.O arguido, que estava em prisão domiciliária mas foi libertado após o acórdão, foi condenado, ao todo, por oito crimes de furto e um de roubo - este último cometido com a ajuda de um cúmplice, um ex-estudante de Direito, condenado no mesmo processo a uma pena suspensa de um ano e nove meses de cadeia. A vítima deste crime foi um homem que tinha acabado de levantar 110 euros do multibanco.