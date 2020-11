O Tribunal de Coimbra começou esta quarta-feira a julgar um homem acusado de assaltar uma casa, em Miranda do Corvo, em 2019, enquanto a proprietária dormia no interior.O assaltante terá arrombado uma janela e do interior levou ouro no valor de 10850 € e fez levantamentos com cartões superiores a 600 €.O arguido negou o furto. Disse que estava com um colega "a fumar uma ganza" e apenas segurou a janela quando ele entrou, mas que depois abandonou o local sem nada furtar.