Assalta e sequestra funcionário em bomba de combustível

O homem chegou ao posto de abastecimento de combustíveis, em Ferreira-a-Nova, Figueira da Foz, armado com um objeto cortante, que usou para ameaçar o funcionário do espaço.Conseguiu desta forma roubar diversos bens, entre os quais o dinheiro disponível em caixa, e, antes de fugir, ainda trancou a vítima num compartimento para que não pudesse logo alertar as autoridades.Os crimes foram cometidos em maio e a PJ conseguiu agora prender o suspeito, desempregado e de 43 anos, em Santarém. O detido, referenciado pelas autoridades por vários crimes envolvendo armas brancas, ficou em domiciliária, com pulseira eletrónica.