Um homem assaltou, ao início da noite de quinta-feira, uma farmácia na avenida dos Estados Unidos da América, em Lisboa.O ladrão entrou no estabelecimento comercial de cara destapada e com uma das mãos no bolso do casaco.Garantiu ter uma arma de fogo ali escondida, apesar de não a ter mostrado. A funcionária, assustada, aceitou abrir a caixa registadora e entregou ao assaltante 250 euros.A PSP tomou conta da ocorrência e passou a investigação à PJ.