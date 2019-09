Em dezembro do ano passado, três encapuzados e armados assaltaram uma frutaria em Esmoriz, Ovar. Um deles, cadastrado e de 23 anos, deixou vestígios no local e já era procurado pela PJ de Aveiro.Na passada sexta-feira, envolveu-se em desacatos numa discoteca do Porto e foi detido pela PSP, que depois o entregou à PJ por haver mandados para a sua detenção.O suspeito foi presente a juiz e aguarda julgamento em liberdade.