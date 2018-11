Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assalta geladaria com catana e martelo na Figueira da Foz

Oito meses depois do crime, homem vai começar a ser julgado.

Por P.G. | 10:00

Oito meses depois de ter assaltando uma geladaria, na Figueira da Foz, armado com uma catana e um martelo, um homem de 46 anos vai começar a ser julgado no Tribunal de Coimbra. A primeira audiência está marcada para hoje.



O suspeito é acusado de ter ameaçado os funcionários do estabelecimento e de ter fugido com 200 euros. Segundo afirmou na altura o proprietário, Américo Nogueira, o suspeito "foi direito à caixa registadora e começou a bater com a catana e com o martelo até a conseguir abrir".



Apesar de usar óculos de soldador, um gorro e um pano a tapar-lhe a cara, todos o reconheceram porque no dia anterior já tinha estado no local.