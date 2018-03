Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assalta geladaria e ataca de catana

Assaltante tinha também martelo e destruiu caixa registadora.

Por Paula Gonçalves | 01:30

Armado com uma catana e um martelo, um homem de 46 anos assaltou esta sexta-feira, às 11h00, a geladaria Emanha, na Figueira da Foz.



"Não disse uma palavra. Foi direito à caixa registadora e começou a bater com a catana e com o martelo até a conseguir abrir", diz ao CM Américo Nogueira, proprietário. Fugiu com mais de 200 euros, mas foi detido pela PSP a 300 metros do local do crime.



No interior estavam três funcionários e duas clientes. Uma fugiu durante o ataque. Foram os seus gritos que alertaram José Antunes, de 35 anos, proprietário do estabelecimento ao lado. "Foi lá e atirou-se a ele", conta a mulher, Sónia Antunes, ao lembrar que apanhou "um susto de morte".



O assaltante reagiu e ameaçou-o com a catana e o martelo. "Fui buscar uma cadeira e avancei na direção dele, que acabou por fugir", descreve José.



Apesar de usar óculos de soldador, um gorro e um pano a tapar-lhe a cara todos o reconheceram. No dia anterior tinha estado no local do assalto a tentar vender uma rampa de acesso aos estabelecimentos, mas não conseguiu fazer negócio.



Revoltado, terá ameaçado de morte um comerciante da zona, o que obrigou à intervenção da PSP.