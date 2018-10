Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assalta oito vezes a Cruz Vermelha e é libertado

Suspeito identificado foi detido pela GNR. Crimes ocorreram em Carregal do Sal.

Por Luís Oliveira | 08:53

"Não sei o que é preciso acontecer para isto acabar. Qualquer dia há aqui uma desgraça e depois todos vão chorar". O desabafo é de Vítor Figueiredo, coordenador da Cruz Vermelha de Oliveira do Conde, em Carregal do Sal, cuja sede já foi assaltada oito vezes, num ano e meio, "pela mesma pessoa".



O último assalto ocorreu na madrugada de sexta-feira. Arrombou a porta e furtou vários bens, entre os quais comida. A GNR recolheu vestígios e vai juntar as provas aos processos anteriores.



"A GNR faz o seu trabalho e bem. A justiça depois é que não sabe o que fazer com este homem que tem como medida de coação a proibição de entrar aqui, mas não liga nada a isso. Há pessoas que são vítimas deste ladrão, mas têm medo de fazer queixa", acrescenta.