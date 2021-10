Um homem, munido com uma arma de fogo, assaltou, esta terça-feira de manhã, o posto dos CTT de Valadares, em Vila Nova de Gaia.O assaltante chegou ao local de mota e entrou no posto com capacete e óculos escuros e ameaçou os funcionários com a arma de fogo, exigindo dinheiro. Depois disso, fugiu do local no motociclo, desconhecendo-se para já o montante levado.A PSP foi acionada, mas a investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária.