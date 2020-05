Assalta restaurantes e rouba bebidas caras para as vender e comprar droga

Os furtos têm sido praticamente diários. Na zona da Foz do Douro, no Porto, quase todos os restaurantes já foram assaltados no período de pouco mais de uma semana. O autor do crime é sempre o mesmo: um homem de 37 anos, conhecido pela alcunha de ‘Timorense’. O ladrão, desempregado e residente em Matosinhos, já chegou a ser detido pela PSP, na madrugada de 23 de abril, mas foi libertado, uma vez que o dono do espaço assaltado nã...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento