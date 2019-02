Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltam autarquias e casas nos distritos de Leiria e Santarém

Assaltos ocorreram nos concelhos de Ansião, Alvaiázere, Pombal, Ourém e Ferreira do Zêzere.

Por I.J. | 10:15

Um grupo criminoso suspeito de dezenas de assaltos a casas, barracões e instalações de Juntas de Freguesias, em cinco concelhos dos distritos de Leiria e Santarém, foi agora acusado pelo Ministério Público de um total de 88 crimes de furto qualificado, ameaça, detenção de arma proibida e recetação. O julgamento vai realizar-se no Tribunal de Leiria.



Os assaltos ocorreram entre 2003 e 2006, nos concelhos de Ansião, Alvaiázere, Pombal, Ourém e Ferreira do Zêzere, por iniciativa de um grupo de oito homens e uma mulher.



Segundo o Ministério Público de Leiria, os assaltantes estudavam as rotinas dos moradores das casas e dos funcionários das autarquias, avançando para os assaltos quando se certificavam que estavam vazias. Os artigos furtados, no valor de milhares de euros, eram depois vendidos e o dinheiro distribuído pelo grupo criminoso.