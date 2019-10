Assaltam café e colocam-se em fuga na Póvoa de Varzim

Um café foi assaltado na madrugada desta sexta-feira na Póvoa de Varzim.Os assaltantes, que se colocaram em fuga, conseguiram roubar dinheiro e uma máquina de tabaco. A proprietária do estabelecimento disse aoque os assaltantes roubaram todo o dinheiro que estava dentro da caixa registadora.Para entrar no estabelecimento, os assaltantes partiram os vidros de uma porta.O alerta foi dado por populares que moram no prédio onde se localiza o café.Também esta madrugada, houve um assalto na Avenida Dr. António Bento Martins Júnior a um outro estabelecimento.