Assaltam colegas de escola em Lisboa

Quatro jovens, com idades entre os 20 e os 17 anos, foram detidos pela PSP de Lisboa por suspeitas da prática do crime de roubou qualificado.O assalto ocorreu junto a um restaurante no Parque das Nações, no dia 3 deste mês, e uma das vítimas reconheceu dois dos autores do crime, por serem seus colegas de escola.Esta informação ajudou a PSP a localizar e deter os autores do crime, o que ocorreu na quarta-feira. As armas do crime foram apreendidas e os bens recuperados. Os quatro ficaram em liberdade.