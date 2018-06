Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltam confeitaria e levam tabaco e dinheiro em Vila Nova de Gaia

Delito aconteceu durante a madrugada.

A confeitaria Salpico de Mel em Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia, foi assaltada durante a madrugada desta segunda-feira. Ao que o CM apurou, os assaltantes partiram a montra e levaram tabaco e dinheiro.



O assalto deu-se por volta das 23h30. As imagens de videovigilância captaram um homem encapuçado que se dirigiu diretamente à máquina de tabaco e posteriormente às caixa registadora que tinha cerca de 50 euros.



As duas máquinas ficaram danificadas.



A PSP de Valadares esteve no local.



